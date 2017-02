Reprodução

Uma família de Cubatão (SP) fez uma campanha nas redes sociais para tentar encontrar um cavalo que havia sido furtado de um terreno na cidade na noite da última segunda-feira (20.02). O crime até seria encarado com certa naturalidade, caso o cavalo "Fleche" não fosse o melhor amigo de Kaio, de cinco anos, que possui uma deficiência no sangue e um sério problema no coração que não o permite passar por "fortes emoções".

Após o alerta na web de que o animal era um importante aliado para minimizar os impactos da doença do pequeno, "Fleche" foi devolvido na tarde de terça-feira (21). O suspeito de furtar o cavalo, no entanto, não foi encontrado. A família acredita que a pessoa tenha se solidarizado com a história.

"Eu fiquei desesperada na hora e até tive que mentir para o meu filho, porque ele tem uma paixão pelo cavalo que eu nunca vi na vida. Esse é o terceiro cavalo dele. O primeiro acabou morrendo e o Kaio ficou muito mal. Isso mexeu muito com ele, que desde de pequeno tem anemia falciforme (problema sanguíneo) e miocardiopatia (problemas no bombeamento do coração)", explica Deise Eurides Gabassi, mãe de Kaio.

"Já o Fleche está com ele há seis meses. É a alegria do meu filho esse cavalo. Eles não desgrudam e, quando houve o furto, ele começou a chorar muito. Por causa das doenças ele não pode se emocionar muito. Os médicos dizem que essa relação faz bem para ele, mas quando vai cavalgar é sempre com calma", acrescenta.O furto do cavalo aconteceu no Jardim Costa e Silva. A família de Deise foi até a igreja e deixou o cavalo amarrado em uma corda dentro de um terreno. Ao voltar da celebração, eles não encontraram mais o animal. Apenas a corda estava por lá, jogada no chão.

Foi então que o pai do garoto e a mãe começaram as buscas pela cidade. "Meu marido pegou a moto e saiu para procurar pela cidade toda, mas não encontrou. Eu tive que falar para o Kaio que o pai tinha emprestado o Fleche e logo ia pegá-lo de volta", disse Deise.

Ainda sem notícias sobre o cavalo e preocupados com as consequências da ausência do animal para a saúde do filho, a mãe resolveu escrever nas redes sociais sobre o caso. Ela também aproveitou o horário de almoço no trabalho para procurar os comércios próximos ao terreno e pedir para que as pessoas avisassem caso avistassem o animal.

"De tarde uma pessoa me ligou de número restrito apenas falando que o animal estava no terreno. Acho que a pessoa viu a publicação e percebeu que era uma causa nobre. Meu filho chorou muito, mas hoje abriu um sorriso largo quando viu o grande amiguinho de volta e fez questão de levá-lo para passear. A gente percebe que não é uma coisa qualquer, o Kaio realmente gosta de cavalo, monta nele com calma e usa botas e coisas de boiadeiro. Ficamos preocupados com a saúde dele, mas graças a Deus houve um final feliz", comemorou a mãe.