O cantor Justin Bieber aparece distratando uma fã que tentava tirar uma selfie com ele em um vídeo gravado no último sábado (11.03), em Melbourne, na Austrália, e publicado pelo site TMZ.

Bieber reclama do assédio e da falta de respeito: "olha para você, você me dá nojo", disse o cantor.

As fãs brasileiras, no entanto, estão ansiosas para receber o ídolo americano. A princípio, ele anunciou que faria um show em São Paulo e outro no Rio de Janeiro em 2017. Mas um show extra na capital paulista já foi confirmado por conta da grande procura.