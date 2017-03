Um jovem de 18 anos, identificado como Oliver Mauricio Funez Machada, é acusado de decapitar a própria mãe, Yesenia Funez Beatriz Machada, de 35. O crime teria acontecido dentro da casa onde moravam, na Carolina do Norte, Estados Unidos, nesta segunda-feira. Funez está preso em uma delegacia da região.

De acordo com informações da CBC News e Agência AP, o delegado responsável pelo caso, Kent Winstead, disse que um policial recebeu uma chamada de emergência (911) de Funez e viu o adolescente sair pela rua segurando a cabeça da vítima em uma mão; e o que seria uma faca de açougueiro, na outra.

Segundo ele, no momento do crime, havia outros dois irmãos do suspeito na residência. Um terceiro estaria na escola. Já o marido de Yesenia teria deixado o local pouco antes das 17h e foi surpreendido com a notícia, conforme o delegado relatou a uma afialiada da CBC, WNCN.

As crianças estariam com o pai agora, segundo as autoridades locais.