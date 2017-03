Reprodução

Felipe Santana, que é correspondente da Globo em Nova York, foi detido na noite de domingo (26.02) em Salvador, onde passa o Carnaval.

Ele se envolveu em uma briga com dois policiais militares depois que seu namorado, o produtor do ‘Fantástico’ Bruno Della Latta, teria apalpado um policial no bloco Coruja, no circuito Osmar. O jornalista é acusado de desacato à autoridade.

Ele, por sua vez, diz que os policiais agiram de forma truculenta.