Reprodução Jon Jones

A ausência de Jon Jones do UFC 200 por motivo de doping rendeu um processo contra o lutador e seus empresários.

De acordo com o site Bloody Elbow, o norte-americano Sean Slattery entrou com ação na Corte Superior de San Diego por dissimulação, representação falsa e negligência.

Ele alega que comprou quatro ingressos para o evento, no qual "Bones" faria a luta principal contra Daniel Cormier, e que os bilhetes não eram reembolsáveis. Argumenta ainda que a saída de Bones do card teria "roubado e defraudado o requerente do valor dos ingressos".

Jones acabou sendo substituído por Anderson Silva, derrotado por decisão unânime dos juízes após três rounds.

A primeira audiência para tratar do caso está marcada para fevereiro.