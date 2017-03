Joelma ainda não decolou na carreira solo e tem feito somente três shows por mês. A ex-mulher de Ximbinha cobra R$ 80 mil por cada apresentação, um valor bem abaixo da época em que cantava com o guitarrista, que culpou um pastor pelo fim do seu casamento com a cantora.

Nos tempos de Calypso, a vocalista e o instrumentista subiam ao palco por valores que variavam entre R$ 300 mil e R$ 500 mil. A informação é da coluna "Retratos da Vida", do jornal "Extra", nesta sexta-feira (17.03).