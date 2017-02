Reprodução

Dificilmente você conhece alguém tão corajoso quanto Luís Paulo, e mais dificilmente ainda você conhece alguém que se jogue no próprio trabalho tanto quanto ele. O empresário de 30 anos caprichou no marketing e na coragem em um vídeo em que aparece testando as redes de proteção instaladas por sua empresa, a Redes Salvar.

Nas imagens, é possível ver o baiano de Salvador saltar em direção à tela em um apartamento no alto de um edifício, jogando seus 70 kg sem o menor medo de cair. O registro causou frisson na internet, o que deixou Luís Paulo feliz da vida:

— É porque eu acredito no trabalho que faço. Faço com amor e confiança, e decidi gravar o vídeo para reforçar, para me diferenciar das outras empresas. Como a minha é nova, queria cair na boca do povo— revelou.

Não deu outra: há cerca de um dia e meio — na contagem de Luís Paulo — os clientes caíram em sua rede, e o telefone não para de tocar. A ponto de o instalador mais famoso do Brasil ficar sem bateria.

— Está sendo uma maravilha, uma bênção de Deus. É bom demais ser reconhecido na rua. A todo lugar que chego as pessoas dizem: ‘Você tem coragem, eu não faria isso se fosse você’. Mas isso não é coragem, é confiança no que faço. Sei se a parede é boa (para instalação) no primeiro furo que faço na parede, trabalho com isso desde os 15 anos — contou.

Até o momento desta publicaçao, o vídeo publicado na página do Facebook da empresa já tinha mais de sete milhões de visualizações.