Reprodução

Moses Mushonga, de 28 anos, aproximou-se de uma garota de programa em rua de Mvurwi (Zimbábue) e tocou os seios dela. Depois, ofereceu um ovo cozido em troca do serviço sexual dela.

A prostituta ficou revoltava com a oferta e atacou Moses com uma garrafa de vidro e socos no rosto. O homem acabou espancado, de acordo com reportagem da emissora Bulawayo24.

"Ela poderia simplesmente ter dito não", comentou o homem, bastante ensanguentado.

A garota de programa, por sua vez, afirmou que Moses merecia uma lição.