Reprodução

Foram anos de agonia que adiava a decisão de tratar da obesidade. E enquanto isso não ocorria, o mexicano Juan Pedro Franco Salas era tragado pela doença e foi engordando, engordando até...chegar aos 500 kg, sendo considerado o homem mais gordo do mundo.

E, ao contrário de uma conquista, esse é um título do qual ele decidiu, finalmente, abrir mão. Toda a imprensa mexicana repercutiu a decisão dele de começar a se tratar e o apoio que vem recebendo. As informações são de jornais locais com base na agência EFE.

— Isto não é vida, é a pior condenação que podem colocar para um ser humano, fazer de seu corpo sua prisão. Decidi começar uma dieta porque meu corpo não aguenta mais.

A obesidade de Salas, que vive no Estado de Aguascalientes, México, é decorrente de vários fatores, a começar por um hipotireoidismo (insuficiência da glândula tireóide) que não foi tratado por ele, com o argumento de que não tinha recursos para remédios e outros exames.

— Nunca soube o que me passava e olhava para minha mãe e lhe perguntava, mas ela também não sabia. Em casa nunca tivemos recursos. Finalmente meu corpo teve uma má reação, estive em coma por um tempo e despertei em uma cama de onde nunca mais me movi.

Foram seis anos sem sair da cama. O médico José Antonio Castañeda Cruz, especialista em cirurgia bariátrica (que será necessária) e em obesidade, será o responsável pelo tratamento, no centro Gastric Bypass Mexico, na cidade de Guadalajara. Ele explica a gravidade da situação.

— Estamos diante de uma pessoa que provavelmente segue resistindo e só não morreu por causa de sua juventude, tendo 32 anos.

O hipotireoidismo fez com que o corpo de Salas armazenasse os alimentos, em vez de seu metabolismo queimá-los. E também teve como consequência uma diabetes do tipo 2, que causa hipertensão e picos de glicose no sangue.

O corpo também retém líquidos exageradamente, além de Salas ter contraído uma doença pulmonar crônica. Mas o médico garante que seu caso, apesar de extremo, tem solução e ainda há tempo de recuperação.

— (Tentarei) todos os meios para fazê-lo poder se aproximar de seu peso ideal. É um processo (estabilização) que vai levar tempo (em torno de seis meses). Ao mesmo tempo, serão tratadas todas as patologias.