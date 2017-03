Assessoria O Pequeno Príncipe, teatro

Abrindo a temporada 2017 de espetáculos artísticos no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, o grupo Teatro de Brinquedo apresenta neste sábado (04.03) o espetáculo “O Pequeno Príncipe”. Serão realizadas duas sessões: às 17h e 19h.

O valor do ingresso custa R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada). Com a visão de se fazer arte solidária da nova gestão do Teatro do Cerrado, ligada ao presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho (PSB), com a entrega de 1 quilo de alimento não-perecível, todos pagam meia-entrada.

Além disso, nesta sexta-feira (03.03) o grupo fará uma apresentação especial do espetáculo para alunos de escolas públicas, a partir das 15h, no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros. Essa apresentação é totalmente gratuita e faz parte de uma parceira do Teatro com o grupo.

Espetáculo - A peça, uma das campeãs de bilheteria da companhia, foi vencedora do Prêmio Funarte Microprojetos na Amazônia Legal em 2011. A história conta a saga de um pequeno garoto de cabelos dourados que viaja por pequenos asteróides no espaço e conhece personagens que lhe ensinam lições de como se deve viver. Ao pousar na terra, ele conta suas experiências a um homem crescido e também deixa conselhos.

O Grupo “Teatro de Brinquedo” é de Mato Grosso e este ano comemora dez anos de estrada. Os bonecos são de autoria de Douglas Peron, Millena Machado, Juliana Graziela e Raquel Mützenberg. A sonoplastia é realizada ao vivo pelo músico William Kanashiro. Produção de Poliana Queiroz.