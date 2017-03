Uma aspirante a modelo grávida, de 19 anos, morreu atropelada por um trem enquanto fazia um ensaio fotográfico nos trilhos da malha ferroviária no Texas, nos Estados Unidos. Os últimos momentos de vida de Fredzania Thompson foram registrados pouco antes do acidente. Ela sorria para a câmera, usando roupas pretas e sapatos de salto altos.

De acordo com a polícia, a modelo estava entre duas linhas enquanto posava para as fotos. As informações que circulam nos jornais locais indicam que ela estaria olhando um trem se aproximar por uma das linhas, mas não notou que outro trem também ia em sua direção. A tragédia aconteceu na última sexta-feira.

A foto teria sido capturada por um "amigo de um amigo". O fotógrafo não ficou ferido. A família diz que Fredzania sonhava em ser modelo e esperava que as imagens nos trilhos compusessem um portfólio que alavancasse sua carreira no mundo da moda.

O noivo de Fredzania, Darnell Chatman contou ao jornal "The Eagle" como foi o momento em que ela anunciou sua gravidez. "Ela disse: 'você será pai novamente'", afirmou, ressaltando a animação com que ela deu a notícia, com lágrimas de felicidade nos olhos.

O enterro da jovem será no próximo sábado, na cidade de Navasota, Texas. Amigos e familiares criaram uma campanha de financiamento coletivo no site "Go Fund Me" para realizarem o funeral de Fredzania. "Qualquer pessoa que a conhecesse sabe que ela sempre tinha um lindo sorriso a todo momento. Ela era uma das pessoas mais carinhosas que você poderia ter conhecido", diz o site que reúne as doações.