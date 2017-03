Apesar de muitos pedidos, Emilly não sairá do Big Brother Brasil, após agredir Marcos com um chute na barriga. A Globo se manifestou através de sua assessoria, declarando que interpretou o episódio como 'brincadeira', segundo informações do UOL."Foi só uma brincadeira e está tudo bem. Eles estavam até dormindo nesta terça abraçadinhos", argumentou a emissora.

O chute aconteceu enquanto Marcos e Emilly brincavam de esconde-esconde. Com a força da pancada, o cirurgião chegou a cair no chão e reclamar de dor. Mas levantou pouco depois e parou de reclamar da dor, mas se queixou da agressão.

Emilly também reclamou de agressões de Marcos contra ela. O médico pediu desculpas e os dois voltaram às boas.