Fones de ouvido, alimentados por uma bateria, pegaram fogo durante um voo entre Pequim e Melborne, deixando o rosto e as mãos de uma passageira sujos. As autoridades australianas investigam o caso, segundo relato da americana CNN divulgado nessa quarta-feira (15.03).

A mulher, que não foi identificada, estava dormindo enquanto ouvia música quando foi surpreendida. "Quando fui me virar, senti meu rosto queimar ", afirmou ao escritório de segurança no transporte aéreo australiano (Australian Transport Safety Bureau - ATSB). O incidente por volta de duas horas após a decolagem da aeronave.

Ainda de acordo com a CNN, ela contou que retirou os fones de ouvido e os jogou no chão. A passageira notou que eles soltavam faíscas. Os funcionários do avião recolheram o aparelho rapidamente, mas a bateria e a tampa derreteram e ficaram colados ao chão.

Um alerta aos passageiros foi emitido pelo escritório de segurança no transporte aéreo australiano nessa quarta.