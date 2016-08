Ag News

Uma fonte ligada à família de Fátima Bernardes e William Bonner revelou em detalhes o que aconteceu nos últimos anos em que o casal 20 da TV brasileira esteve casado. Há cerca de dois anos que William e Fátima não dividem o mesmo quarto. O afastamento do casal afetou mais diretamente Vinícius, o único menino da família. Foi ele quem mais se abalou com o início do fim do matrimônio.

O casal de apresentadores aproveitou o intercâmbio que os filhos fizeram ao Canadá, em maio deste ano, para comunicarem o fim do relacionamento. Logo depois, a própria TV Globo foi informada. A decisão de, três meses depois, anunciar publicamente a separação foi para evitar boatos de traição. O que, de fato, não aconteceu.

Amigos dizem que o jeito temperamental de William contribuiu para o desgaste da relação e, inclusive, a ascensão profissional e financeira de Fátima frente ao ‘Encontro’.

Como noticiamos na manhã de ontem no blog da coluna, foi William que saiu de casa na semana passada. Bonner está morando em um apart hotel na Av Borges de Medeiros, perto da sede de jornalismo da TV Globo.