Adele já foi eleita artista do ano e foi o grande nome do Grammy 2017. Mesmo com tanto sucesso, a cantora já avisou que fará uma pausa na carreira para, possivelmente, ser mãe pela segunda vez. E este hiato fez ainda mais sentido recentemente quando o seu filho, Angelo, sofreu um pequeno acidente em um de seus shows. De acordo com informações do site New Idea, o garoto de apenas quatro anos de idade foi atingido no olho por uma faísca de um dos fogos de artifício utilizados em uma das apresentações de Adele.

A artista explicou que o filho estava na plateia assistindo ao show quando tudo aconteceu. Apesar de não ter sido nada grave, o acidente deixou Angelo bastante triste.

- Estávamos fazendo algumas pesquisas e até então tínhamos fogos de artifício para vocês. E claro que todo mundo gosta do efeito que eles dão. Entretanto meu filho estava na plateia e uma pequena faísca foi bem em seu olho, o que o deixou bem mal. Então eu me livrei dos fogos, comentou a loira.

Adele, entretanto, pediu para que a plateia gritasse caso ainda quisesse ter os fogos nas próximas apresentações. Como a resposta foi bem positiva, ela garantiu que os incluirá nas próximas vezes. Ainda bem que tudo não passou de um susto, não é mesmo?