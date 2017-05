Duas semanas após deixar o hospital onde estava internada para tratar de uma pneumonia, Silvia Abravanel voltou a ser internada.

O problema está novamente nos pulmões. A filha de Silvio Santos retornou para o hospital, nesta quinta-feira (18), com embolia pulmonar.

"Meus amores não se assustem logo logo estaremos juntos. Estou com uma pequena embolia pulmonar e ficarei uns 3 dias no hospital pra voltar bem pra vocês. Saibam que vocês estão aqui do lado esquerdo, tá? Amo muito", disse a apresentadora do "Bom Dia & Cia", no SBT.

A irmã Rebeca deve continuar comandando o infantil no lugar de Silvia, até ela se recuperar. Ainda não há previsão de alta.

Apesar da tranquilidade da jovem, a família está preocupada com a saúde frágil de Silvia.