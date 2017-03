Fátima Bernardes se confundiu durante o desfile da Mangueira nessa terça-feira (28.02): a apresentadora, que já havia passado por uma saia-justa no dia anterior ao questionar o carnavalesco da Paraíso do Tuiuti sobre um acidente que ele ainda não tinha conhecimento, trocou o nome de dois orixás e de dois santos em uma alegoria.

Depois de elogiar Evelyn Bastos, cuja fantasia pesava 15 kg, os apresentadores mostraram um detalhe do desfile da verde-e-rosa. "Olha que lindo esse elemento, mostrando o sincretismo religioso. De um lado, São Sebastião, de outro Oxóssi. É de um artista chamado Leandro Barra. É a reprodução de uma obra dele e hoje em dia ele não faz mais, ele é evangélico e abandonou o trabalho com orixás", explicou a responsável por comandar as transmissões com Alex Escobar.

O carnavalesco Milton Cunha, comentarista que auxilia a dupla de jornalistas, a corrigiu. "Amada, não é Oxóssi não, é Oxalá", indicou. Sem graça, a apresentadora se desculpou, mas voltou a se enganar, desta vez com nome de dois santos. "Ah, perdão! E São Sebastião? É São Sebastião de um lado?", questionou a apresentadora, que movimentou as redes sociais ao dançar "Taquitá" no "Encontro". Alguns instantes depois, o carnavalesco a corrigiu novamente. "Não, amada, é Jesus!". No Twitter, vários internautas brincaram com a confusão da mãe dos trigêmeos Laura, Beatriz e Vinícius.