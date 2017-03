A família de Marcos voltou a mostrar o quanto desaprova o relacionamento do médico com Emilly dentro da casa do “Big Brother Brasil 17”, da TV Globo. Isso porque os entes queridos do médico iniciaram uma campanha contra a gaúcha após saber que a sister está no Paredão desta semana.

Na noite do último domingo (5), amigos e familiares do cirurgião plástico pediram a eliminação da jovem nas redes sociais.

No perfil oficial de Marcos no Twitter foi publicado o seguinte texto: “Precisamos defender o Marcos no jogo. Se for para eles terem um relacionamento aqui fora, eles decidirão! Mas para o jogo, temos que ter em mente que este é um jogo individual, apenas uma pessoa irá vencer! Assim sendo, seremos ‘#foraEmilly’”.

O médico Juliano Morandini, sócio do brother em uma clínica de saúde e estética em Mato Grosso, é um dos responsáveis pelas redes sociais de Marcos.

“As únicas pessoas que cuidam do perfil do Marcos somos eu e a Carol, minha esposa, o Gabriel e o Rodrigo! Mais ninguém, beleza?”, disse Juliano previamente no microblog.

Emilly compete por sua permanência no reality show com Marinalva e Pedro. A eliminação será na próxima terça-feira (7).

O cirurgião plástico Marcos Harter, 37 anos, é empresário, proprietário de uma clinica no município de Sorriso.