Padre Fábio de Melo foi um dos convidados do programa "Conversas com Bial", exibido na madrugada desta quarta-feira (17), na Globo.

Momentos antes da atração entrar no ar, o religioso resolveu brincar com o horário que o programa é exibido, tarde da noite."Daqui a pouco estarei no 'Conversa com o Bial'. Imprima este post e mostre ao seu chefe para justificar sua sonolência amanhã", escreveu ele, arrancando risos dos seguidores.

Também com bom humor, os seguidores dele entraram na brincadeira. "Ainda bem que já sou aposentada", disse uma. "Ainda bem que não preciso mais acordar cedo, padre. Foram muitos anos. Vou assistir", garantiu outra. "Já avisei a vizinhança e familiares! Todos vão dormir bem tarde esta noite, mas se é pra ver o senhor, fico a noite inteira", falou outra.