Nesta sexta-feira (03.03), a Polícia Civil informou que o resultado do exame do corpo de delito de Poliana Chaves foi concluído. A esposa do sertanejo Victor, que faz dupla com Léo, o acusa de agrassão.

De acordo com informações do site 'Ego', a Polícia informou que mesmo com o resultado, o laudo não será divulgado a pedido da suposta vítima.

Na noite desta quinta (2), Victor, a mãe e a irmã dele receberam contato das autoridades policiais para prestarem depoimento. Os envolvidos no caso serão escutados nna Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Belo Horizonte.

Ainda segundo a publicação, agora uma nova testemunha, que foi apontada pela suposta vítima, também deve depor no caso. A pessoa não teve a identidade divulgada pela Polícia Civil.

Em entrevista ao "Fantástico", da Globo, o sertanejo declarou: 'Jamais agredi alguém'. A assessoria de imprensa do cantor informou que "Victor está à disposição da polícia".