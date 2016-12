O corpo da ex-participante do reality show "Bridalplasty", Lisa Marie Naegle, foi encontrado enterrado no jardim de um ex-aluno. Promotores alegaram que o suspeito utilizou um martelo para cometer o crime. Lisa estava desaparecida desde o último domingo (18).

Segundo o G1, Jackie Jerome Rogers foi acusado pelo assassinato da sua a antiga professora de enfermagem nesta quinta-feira (22). O suspeito pode pegar uma pena máxima de 26 anos de prisão se julgado culpado.

Jackie havia sido a última pessoa a aparecer junto com a vítima. Uma câmera de vigilância flagrou Lisa entrando no carro do suspeito após sair de uma festa.

Em 2010, Lisa foi participante do reality "Bridalplasty", do canal E!, dos Estados Unidos. O programa daria uma festa de casamento e uma cirurgia plástica à vencedora, mas ela ficou em quarto lugar.