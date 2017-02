Reprodução

A socialite e funkeira Heloísa Worms Pinto, de 46 anos, conhecida como Heloísa Faissol, que participou do reality show “A fazenda”, foi encontrada morta na tarde desta quinta-feira no apartamento em que morava, na Rua Souza Lima, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. A causa da morte ainda não foi divulgada pela Polícia Civil. O caso será investigado pela 13ª DP (Copacabana). O corpo foi recolhido para o Instituto Médico Legal (IML).

Segundo informações de policiais civis que estiveram no apartamento, Heloísa estava na cozinha. O corpo da socialite foi encontrada pelo filho, de 19 anos. Peritos fizeram uma análise inicial no local. Parentes da socialite estiveram na 13ª DP. Todos estão muito abalados.

De classe média alta, Heloísa ficou famosa ao virar cantora de funk e organizar festas no Morro da Babilônia, na Zona Sul do Rio. Ela chegou a adotar o nome “Helô Quebra-mansão”, em homenagem à também funkeira Tati Quebra-barraco. Heloísa participou da 7ª edição do reality show “A Fazenda”, em 2014, quando ficou entre os três finalistas.