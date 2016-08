Reprodução Ex-nora de Daniela Mercury desabafa

A cantora Tais Nader, ex-nora de Daniela Mercury, decidiu fazer um desabafo em seu perfil no Facebook e reclamou do pai de seu filho e da pensão que recebe para a filha mais velha do casal, neta da artista baiana.

Segundo a jovem, Gabriel Povoas estaria pagando apenas R$ 176 para a menina. "Nosso judiciário é ridículo ou comprado?! Meus pais me ajudam, eu ralo e nós vamos levando, tentando que ela não sofra com este abandono. Sim, isso é um abandono. E, no caso de minha filha, abandono de toda uma família paterna que é incapaz de perguntar se ela precisa de algo e sabe de toda esta situação calada, quieta, se valendo do afastamento proporcionado pela separação. Não falam nada! Além de saber (pasmem) que o pai está pagando apenas isso de pensão", escreveu.

Tais aproveitou para falar de Daniela e acabou ironizando o engajamento político da cantora, afirmando que ela seria “de acordo com o machismo” do filho. “Uma cantora famosa se dizendo feminista sendo cúmplice de uma história clássica de machismo caladinha. Sim, isso é machismo! É o caso clássico que acontece com tantas mães, não só comigo: a mãe separou, tem a guarda e paga a conta", acusou a jovem.

Para concluir seu texto, Tais quis deixar claro que sua filha não passa necessidades por conta de seu esforço e que em nada depende da família do pai. "O pior é que tenho certeza de que eles se omitem porque sabem que eu não deixaria, nem minha família, a menina sem as coisas. Podem dizer por aí que tem uma netinha bonitinha e bem amparada pra chamar de família. Sabem que a menina faz inglês, piano, ballet, natação, viaja. Uma hora destas está por aí sendo exibida como mais um prodígio musical da família. Agora SAIBAM sou eu e minha família, meus pais, que amparam a criança, isso sem contar com o padrasto que também acaba por contribuir com alimentos da enteada. As aparências enganam aos que odeiam e aos que amam", concluiu.

O site 'Bahia Notícias' entrou em contato com Daniela Mercury, mas a cantora não quis se pronunciar sobre o assunto.