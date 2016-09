VG Shopping

Com balões, cartazes e a presença da família e de amigos, o estudante Marcos Figueiredo surpreendeu a namorada, Allanda Schnaider com um pedido de casamento na praça de alimentação do Shopping de Várzea Grande.

Nervoso, o pretendente contou com a ajuda da direção do shopping para fazer o pedido em público.

O casal trocou aliança de noivado e recebeu a benção de um pastor.