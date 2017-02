Famosa por viver a vilã Samara Morgan, no filme de terror “O Chamado”, de 2002, Daveigh Chase, está envolvida em uma situação de horror na vida real.

Isso porque, a jovem de 26 anos foi chamada para depor sobre a morte de um homem em Los Angeles, EUA. De acordo com o site “TMZ”, na madrugada do último dia 15, a atriz teria deixado o rapaz na porta de um hospital e fugido em seguida. Ao ser encontrado pelos funcionários do estabelecimento médico, ele já estava morto.

Fontes da publicação afirmam que Daveigh havia saído com o homem horas antes e a vítima teria sofrido uma overdose que o matou. Segundo a atriz, ela apenas estava tentando ajudá-lo a chegar ao hospital. O caso continua sendo investigado e Daveigh não é mais suspeita da morte do rapaz.