O governador Pedro Taques determinou nessa quinta-feira (22.12) que as Secretarias de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secitec) e a de Desenvolvimento Econômico (Sedec) trabalhem conjuntamente em um projeto de criação de faculdade de ensino tecnólogo do Estado de Mato Grosso. O modelo deve seguir como base a Faculdade de Tecnologia de São Paulo (Fatecs). Nesta sexta, o governador Pedro Taques participou de reunião com a diretora-superintendente do Centro Paula Souza, que administra as Fatecs, Laura Lagana.

A diretora informou ao governador que são 66 faculdades de tecnologia e 220 escolas técnicas, com 220 mil alunos em São Paulo, no total. Ela colocou à disposição do Governo de Mato Grosso toda a expertise desenvolvidas pelo Estado de São Paulo nos 47 anos de existência da rede de ensino técnico e tecnológico. “O Centro Paula Souza tem essa experiência, está com tudo pronto e apresentamos ao governador Pedro Taques as vantagens dessa implantação aqui em Mato Grosso”, disse.

Taques destacou a importância de criação de cursos ligados ao agronegócio, setor da economia em que Mato Grosso se destaca. A Fatecs já tem trabalho neste sentido, com cursos de tecnologia do agronegócio e outro de mecanização de agricultura de precisão. Além de um novo curso, o big data no agronegócio, que trata da internet e agro.

O secretário-adjunto de Ciência e Tecnologia, Elias Santos, destacou que hoje a Secitec tem nove escolas técnicas com mais oito em construção, o que deve dobrar o número de alunos atendidos até o ano de 2018. Com isso, receberam o pedido do governador para a implantação da Fatecs no estado.

Elias conta que o governador determinou um estudo para o próximo mês. Para isso, uma equipe da Secitec e da Sedec irão a São Paulo estudar mais profundamente o trabalho da Fatec para definir sobre a implantação em Mato Grosso já no segundo semestre de 2017.

Segundo Elias, após conhecer melhor a Fatecs, as duas secretarias vão estudar as demandas das diferentes regiões do estado para a implantação dos cursos.