Neste domingo (26.02), Poliana Bagatini resolveu se pronunciar pela primeira vez na web a respeito da suposta agressão sofrida pelo marido, o cantor Victor Chaves. No Instagram, a parceira negou que tenha apanhado do sertanejo e assegurou que o companheiro jamais seria capaz de lhe fazer mal.

"De uma hora para outra vi meu nome e de minha família expostos na mídia. Me senti no dever de esclarecer os fatos que foram veiculados. Espero que uma vez esclarecido, possa voltar a me dedicar ao meu marido, à minha filha e à minha gravidez", iniciou.

E continuou: "Na última sexta-feira (24), tivemos um grande desentendimento familiar, que me abalou profundamente. Em Belo Horizonte, não tenho parentes ou amigos. Estava distante da minha cidade natal e, após a discussão com minha sogra, sem sentir o apoio do Victor - que tentou me conter -, vi na polícia um lugar em que me senti amparada".

Em seguida, a mulher defendeu o esposo. "Em momento algum, considerei que tivesse ocorrido qualquer crime. Principalmente, praticado por meu marido, Victor. Tanto que falei em meu depoimento na polícia que não tinha interesse na apuração de natureza penal. Victor não me machucou e nunca me machucaria e, para comprovar a inexistência de qualquer lesão, resolvi fazer a perícia no IML."

Por fim, Poliana destacou: "Apesar do transtono que toda a repercussão nos causou, meu bebê e eu estamos em pleno estado de saúde. Agradeço a preocupação com nossa família e peço a compreensão de todos, pois agora preciso de paz para me recompor".