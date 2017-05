A gafe de William Bonner no "Jornal Nacional" de quarta-feira (17), ao noticiar de última hora toda a delação envolvendo o presidente Michel Temer (PMDB) está longe de ser a única em dias confusão no jornalismo.

Bonner, em um ato falho, chamou Michel Temer de "ex-presidente" durante o noticiário.

Nesta quinta-feira (18), a Globo News levou ao ar um erro grotesco no GC (gerador de caracteres) no noticiário político. Ao noticiar o caso, o canal pago afirmou, através do GC, que o atual presidente deu “anal” para compra de silêncio de Eduardo Cunha. A palavra em questão era "aval", mas o erro ortográfico não passou batido pelo público. O constrangimento foi geral.

Na Globo, os protestos ao vivo foram inevitáveis.

Em Brasília, Zileide Silva teve sua passagem ao vivo invadida por manifestante com placas de protesto.

Na quarta-feira, um manifestante se colocou atrás de Zileide com uma folha de papel na qual se lia “Eu votei na Dilma”. O cinegrafista tentou se esquivar da moça, mas não conseguiu.

A cobertura também teve gargalhada no ar.

Durante telejornal “Edição das 18h”, de ontem, na Globo News, a apresentadora Leilane Neubarth – que estava fora do vídeo – deu uma gargalhada enquanto a jornalista Cristiana Lôbo noticiava ao vivo, diretamente de Brasília, que os irmãos Joesley e Wesley Batista – donos da JBS – denunciaram Temer por aprovar a compra do silêncio do ex-deputado federal Eduardo Cunha, preso em Curitiba – PR (veja o vídeo no final da publicação).

Já na tarde desta quinta-feira (18), foi a vez de manifestação na GloboNews. Enquanto o repórter Nilson Klava falava num link ao vivo direto de Brasília, um manifestante colocou dos cartazes logo atrás dele.

Um dizia “diretas já!” e, o outro, “fora Temer”.