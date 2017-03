Emilly voltou a causar revolta nas redes sociais na madrugada desta terça-feira (14). O motivo? A gaúcha deu um chute na barriga de Marcos e os internautas pediram pela expulsão da sister.

Em pouco tempo a hashtag #EmillyExpulsa ocupou o primeiro lugar nos Trending Topics do Twitter no Brasil.

Diversos usuários do microblog compararam o episódio com o do tapa que Ana Paula deu em Renan no “BBB16”, que culminou na eliminação da loira do programa.

A própria ex-sister, inclusive, se manifestou a respeito da atitude de Emilly. “Acho que já vi esse filme...”, comentou nas redes sociais. “Tiago [Leifert, apresentador] disse que nós [público] somos os donos da casa, pois os donos da casa viram agressão”, disparou um internauta. “A ‘Protegida de Taubaté’ tem carta branca até para agressão”, provocou outro. “Exigimos justiça. ‘BBB’, vocês já extrapolaram toda falta de respeito com o público. Cadê a credibilidade do passado?”, detonou mais uma internauta.

Entenda

Os confinados tentaram espantar o tédio brincando de se esconder na área externa da casa, mas a brincadeira deu errado depois da agressão da estudante.

O cirurgião plástico foi ao chão reclamando de dor na barriga após o golpe, mas levantou logo em seguida e não reclamou mais do machucado.

Pouco tempo depois, o médico reclamou que a namorada a agrediu, mas não esperou a resposta de Emilly e saiu para a área externa.

"Eu falo para ele parar de ficar fazendo essas brincadeiras, ele ficou batendo no meu pescoço. Ele coloca quase o dedo no meu gogó, machuca! Daí eu reclamo e ele diz para eu revidar. Mas eu não consigo revidar, gente. Ele devia brincar com alguém do tamanho dele", reclamou a gêmea.

Mais calmo após o ocorrido, Marcos conversou com Emilly e afirmou que ela não sabe jogar.

A morena, por sua vez, acusou o brother de também não saber seguir as regras da competição, já que ele dedurou onde a sister tinha se escondido.

"Mas tu é desleal. Tu não queria jogar, mas na hora que começou tu exagerou feio", argumentou o gaúcho.

O cirurgião também pediu desculpas por ter mexido no pescoço da sister. "Peço desculpas também. Só peço pra tu cuidar da tua impulsividade”, aconselhou.