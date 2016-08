Divulgação

Valorosa arma no combate ao câncer, a radioterapia consiste no uso de ondas eletromagnéticas para destruição de células tumorais. Para a exposição do paciente aos feixes de energias ionizantes são necessários diagnóstico, precisão, tecnologia de ponta e excelência no serviço prestado. Dados da American Society of Radiation Oncology (Astro) apontam que dois a cada três pacientes diagnosticados com câncer são tratados com radioterapia, isoladamente ou em combinação com outros métodos terapêuticos.

Responsável pelo tratamento e segurança ao paciente, cabe ao médico oncologista clínico, em conjunto com o médico radioterapeuta, a definição do protocolo de tratamento a ser adotado. Ou seja, no planejamento do tratamento é calculada a dose certa de radioterapia para cada tumor em específico, para cada órgão em especial, respeitando a individualidade do paciente e o tipo de câncer. Definida a dosagem, são estabelecidos o campo exato a ser irradiado, o número de sessões e tempo de exposição aos raios, que pode variar de seis a dez minutos em cada sessão.

“As condutas para o tratamento do câncer são baseadas nas evidências científicas disponíveis, conforme o entendimento e o conhecimento sobre determinado câncer. Ano a ano, ocorrem avanços e os protocolos se modificam. Para acompanhar todas essas mudanças e proporcionar mais qualidade de vida a nossos pacientes, nós também nos adaptamos regularmente ao tratamento que deve ser aplicado”, destaca o oncologista clínico Marcelo Benedito Mansur Bumlai, da Oncomed. A clínica, referência regional em tratamento do câncer, atua no setor há 20 anos, com sede em Cuiabá.

Bumlai explica que o método de radioterapia é totalmente indolor e pode ser utilizado no tratamento ao câncer das seguintes formas: exclusiva, quando administrada como único recurso do tratamento; paliativa, para controle de sintomas (dor, sangramento, obstrução); adjuvante, quando a radioterapia é usada para destruir as células cancerígenas remanescentes, sendo aplicada após cirurgia de retirada do tumor; neoadjuvante, cujo objetivo é reduzir o tamanho ou extensão do tumor antes do ato cirúrgico. A radioterapia também pode ser utilizada concomitantemente à quimioterapia, com a finalidade de potencializar o efeito do tratamento e oferecer maiores possibilidades de cura.

Conforme esclarece o médico radioterapeuta Victor Sano, o tratamento atua essencialmente no local do tumor permitindo que as células cancerígenas sejam destruídas sem que haja danos maiores aos tecidos saudáveis e órgãos vizinhos. Ele ressalta que tecnologias de vanguarda aplicadas no cenário mundial já estão disponíveis em Cuiabá. Na sede da Oncomed, destaca–se a aquisição do sistema completo ELEKTA SYNERGY ®, de tecnologia britânica, cujo sistema proporciona precisão e segurança no tratamento, atendendo aos mais rígidos padrões internacionais de qualidade.

“Em termos de radioterapia, a Oncomed possui as mais modernas técnicas de tratamento disponíveis. Sob o prisma técnico, isso significa melhores resultados clínicos com menos efeitos colaterais”. O médico ainda revela que o salto tecnológico registrado nas últimas duas décadas permitiu aprimorar os métodos empregados à radioterapia. “Hoje, por exemplo, a partir de modelos de imagem tridimensionais, 3D, é possível desenhar o tumor e determinar, com precisão, a ação da energia que o aparelho emite sobre aquele tumor. Isso é um avanço grandioso, que possibilita mais precisão nos tratamentos”.

Sobre a Oncomed - Com 20 anos de atuação e compromisso com a saúde, a Oncomed é uma clínica especializada no tratamento do câncer. Referência em Mato Grosso, a Oncomed tem como um dos seus pilares de atuação o tratamento humanizado e individualizado ao paciente. A clínica conta com corpo clínico especializado e equipe multidisciplinar, que seguem rigorosamente protocolos médicos empregados nos mais modernos centros de tratamento de câncer no mundo.

Oncomed: Tratamento multidisciplinar do câncer. Saiba mais no www.oncomedmt.com.br