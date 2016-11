O vídeo da pegadinha, com quase 700 mil visualizações, fez sucesso nas redes sociais. E o namorado engraçadinho foi escorraçado na web, xingado e insultado por todos os cantos do mundo. Mas ele não estava nem aí: sádico, queria fazer a namorada sofrer.

E ela sofreu horrores ao acordar, em seu quarto, com dois animais imensos, viscosos e apavorantes se mexendo sobre seu corpo. Enquanto isso, o namorado surtou de tanto rir diante da garota com quem ele se relaciona que se estrebuchaava de medo.

Esse é o autor da pegadinha mais cruel dos últimos tempos. Chama-se Derek Deso e é especialista em criar situações extremas, incluindo colocar gente se fingindo de morta, palhaços de filme de terror e namoradas queimando objetos do seu amado.

Levou, além dessas duas cobras bem encorpadas, duas pessoas para filmar a pegadinha impiedosa e um profissional que lida com répteis.

A namorada, que costuma participar das pegadinhas (mas nunca como "vítima"), estava dormindo. Segundo Derek, ela não sabia de nada do que iria acontecer.

O sujeito que armou a pegadinha pede, então, que joguem as cobras sobre a namorada. Logo elas começam a rastejar pelo corpo da garota.

Ela acorda e, claro, não entende nada. "Querida, não se mova. Tem duas cobras sobre você", avisa o namorado, diante dela, no lado direito da cama.

Logo ela percebe a encrenca em que a colocaram — ou, pior, que o namorado a colocou. As duas cobras vão tomando o corpo da menina, entrando pelos lados da roupa e subindo pelasa pernas, braços e barriga.

Implora, chorando, que tirem os bichos de cima dela. Tenta se virar devagarinho para ver se consegue se livrar deles.

Só que, a essa altura, os animais já entraram até dentro do shorts dela. "Eu vou morrer, elas vão me matar", esperneia a mulher, tomando cuidado para não se mexer muito e assustar as cobras.

Ela enfia o rosto no travesseiro, chorando sem parar. Uma das cobras se enrosca em volta da perna dela e a garota dá um grito.

O namorado, em vez de ajudar, põe lenha na fogueira e berra, rindo: "Ela vai te morder. Tá com raiva!". Parece que esse comentário aumentou ainda mais o pavor da garota, que xinga o namorado e vocifera: "Você não presta!"

O vídeo dura cerca de dois minutos, a maior parte do tempo com a garota chorando enquanto o namorado, cínico, só ri. "Tira essas coisas de cima de mim!", implora.

Ele não dá sinais de que vai encerrar o sofrimento dela. Mas o homem que conhece bem as cobras sugere que é hora de interromper a pegadinha sem-noção.