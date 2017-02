Foi sepultado no cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, o corpo da socialite e funkeira Heloísa Worms Pinto, de 46 anos, mais conhecida como Heloísa Faissol. Ela foi sepultada no mausoléu da família. A despedida contou com a presença de amigos e familiares.

Heloísa foi encontrada morta no apartamento onde morava na Rua Sousa Lima, em Copacabana, no Rio, na quinta-feira (2). Segundo a Polícia Civil, o corpo de Heloísa foi encontrado durante a tarde.

A perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido. Um procedimento foi instaurado na 13ª DP (Ipanema). De acordo com informações da Polícia Civil, a hipótese de homicídio não foi descartada, mas a hipótese mais provável é suicídio.

Em entrevista ao Ego, a irmã de Heloísa, Claudia Faissol, contou que a família estava tentando contato com ela há dias, mas o corpo só foi descoberto ao arrombarem a porta.

“É muito triste, a gente nem consegue dizer o que se passou, só sabe que ela faleceu. A Helô não estava atendendo telefone há dois dias então pedimos ao José Arthur (filho dela) para ir até lá enquanto eu procurava uma chave da casa dela. Eu não estava achando e então falei para ele quebrar a porta para entrar, mas não tinha mais tempo," explicou Cláudia Faissol, que não soube dizer se ela estava sofrendo de depressão.

Heloísa ficou conhecida do público quando se tornou cantora de funk com o nome de “Heloísa Quebra-Mansão”, uma homenagem à Tati Quebra-Barraco, e quando participou de um reality show.

Heloísa deixou um filho de 19 anos de idade, fruto de seu casamento com Rene Guedes. Ela era filha do dentista Olympio Faissol, que já cuidou dos dentes de políticos e celebridades.