Reprodução

O SBT já tinha até data de estreia prevista para a nova temporada do reality culinário "Bake off Brasil– Mão na Massa", apresentado por Ticiana Villas Boas.

O reality culinário ganharia nova temporada a partir de agosto. Agora, tudo está em suspenso.

Ticiana é mulher de Joesley Batista, dono da JBS.

Na noite desta quarta-feira (17), o jornal 'O Globo' divulgou conteúdo da delação premiada dos donos da JBS, que afirmaram ter a gravação de um diálogo em que presidente Michel Temer dá aval para pagar um valor e "comprar" o silêncio de Eduardo Cunha, que está preso. Aécio Neves também foi gravado - pedindo R$ 2 milhões a Joesley.

Ticiana foi com o marido para os EUA. Eles teriam recebido ameaçadas de morte.

Com toda essa confusão, as redes sociais da apresentadora ficaram lotadas de agressões e insultos. O SBT diz que ela permanece no ar no comando do reality "Duelo de Mães" programado para ter 16 episódios . Neste próximo sábado (20) vai ao ar 12º episódio. No entanto, já tem gente na emissora querendo cancelar a exibição do programa.

Já a nova temporada do "Bake off", que seria apresentada por Ticiana, está em aberto. A apresentadora pode não voltar tão cedo dos EUA.

A assessoria do SBT diz que ela permanece no programa.

A produção teme que a emissora cancele a atração.