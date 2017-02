Claudia Raia chegou ao Baile do Copa, no Copacabana Palace, no último sábado (25.02) ‘divando’. A atriz foi recebida pelo público, que ficou na porta do hotel para acompanhar a chegada das celebridades, com palmas e gritos de "maravilhosa" e "diva". Simpática, fez questão de tirar fotos e conversar com os fãs.

"Televisão tem uma coisa muito forte, é algo que já tenho de muitos anos e eu sou popular, tenho uma coisa muito popular mesmo que eu amo", afirmou ao "Ego".

Linda de viver em um vestido superdecotado, a artista revelou que seu look é cuidado pelo "Time Raia". "Tenho um stylist maravilhoso que é o Juliano Ezuel e quem fez a roupa foi a estilista Lethicia Bronstein. Temos um grupo no celular e todo mundo pensou junto. É um look asiático, mas diferente, com um macacão que quase ninguém usa. Vamos brincando de Barbie. Hoje foi Barbie japonesa."

Presença sempre aguardada na Beija-Flor, Claudia não participará do desfile a pedido da TV Globo: "Gravo segunda então pediram que eu não saísse esse ano porque o desfile da Beija-Flor é um dos últimos. Sou Madrinha da escola então não podia dizer que ia sair e depois não sair […] mas vou estar aos berros na frente da TV gritando e torcendo pela minha escola".

Enzo Celulari, filho mais velho de Claudia e Edson Celulari, chegou junto com a mãe e a namorada. O jovem contou que irá representar a família no desfile da azul e branco. "Vou desfilar na Diretoria, sempre acompanhei a escola. Meu pai também não vem esse ano porque ele esta começando a gravar uma novela nova", adiantou.

Vale lembrar que a atriz está no ar na novela “A Lei do Amor”, da TV Globo, interpretando a personagem Salete.