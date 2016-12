Um dos humoristas icônicos do Pânico, Wellington Muniz resolveu falar sobre sua saída do programa após 18 anos na Band. Em conversa com o jornalista Maurício Stycer, o Ceará, nome com o qual se tornou famoso, também falou sobre sua atual atração no Multishow, o 'Ceará Fora da Casinha'.

Quando perguntado se fica chateado por ser lembrado pelo 'Pânico', Muniz diz que não. "De forma nenhuma, foram 18 anos lá, é natural".

Entretanto, o ator não poupou críticas ao programa.

"A maior alegria foi quando eu pedi pra sair. Tem gente lá que não sai porque não tem possibilidade ou coragem", revela. E continua: "Eu não vejo mais. O programa era muito mais legal com Vesgo, Silvio e Sabrina. Tem gente talentosa lá, mas perdeu a identidade".

Sobre o novo programa, o humorista parece animado. "No Multishow tenho oportunidade de desfilar outros personagens". E, na sequência, fala sobre um dos seus trunfos: as imitações, de políticos, inclusive: "Faço, mas os caras são mais engraçados que a gente".