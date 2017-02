Reprodução

Segundo Leo Dias (O Dia), Patrícia Poeta está solteira. A publicação destaca que a apresentadora não divide mais o mesmo teto com o diretor da Central Globo de Programação, Amauri Soares. Eles estão separados desde novembro.

O jornal também informa que, por enquanto, Amauri está morando na casa do repórter da Globo Paulo Renato Soares, que é parente dele. Patrícia ficou com o filho do casal, o adolescente Felipe, de 15 anos.

Além disso, a coluna diz que o assunto está proibido de ser abordado na TV Globo. Procurada pela coluna, Patrícia, inclusive, negou a separação.

Patrícia e Amauri se casaram em julho de 2001 e Patrícia sempre se manteve discreta em relação à sua vida pessoal.