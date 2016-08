Reprodução Heictor Coutinho e Sthefani Nathali dos Santos

O balconista Heictor Coutinho e a atendente Sthefani Nathali dos Santos, ambos de 19 anos, morreram em um acidente na última segunda (22), na Rodovia Geraldo de Barros, em São Pedro, a 193 quilômetros da capital. Eles haviam se casado apenas dois dias antes, no sábado (20). A cerimônia foi em uma chácara em São Pedro, segundo os colegas de trabalho de Heictor.

O desastre aconteceu na Rodovia Geraldo de Barros, entre Piracicaba e São Pedro por volta das 19 horas. O carro onde eles estavam bateu de frente com outro veículo. Ele morreu no local e Sthefani foi levada ao Hospital dos Fornecedores de Cana, em Piracicaba, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma das colegas de trabalho de Heictor, Viviana de Oliveira Lopes, foi uma das primeiras a chegar ao local do acidente. “Era um menino de ouro, não tem como explicar”, afirma. Outro amigo do jovem, o confeiteiro Agnaldo Rodrigues Neto conheceu o balconista no trabalho."Jogávamos bola juntos", conta.

Sthefani trabalhava há 45 dias em um supermercado ao lado do trabalho do marido. “Era muito sorridente, alegre, disposta”, disse o gerente do estabelecimento Flávio Soares. O enterro foi realizado nesta quarta-feira (24) em um cemitério na cidade.