Carolina Dieckmann está se dividindo entre o Brasil e os Estados Unidos, onde trabalha o marido, Tiago Worcman. A atriz, inclusive, tem curtido a vida no exterior. "É como brincar de casinha. Lá, sou apenas esposa e mãe", contou coluna "Beira Mar", da revista "Veja Rio".

Dona de um corpo sequinho, a loira tem sidoalvo de críticas dos internautas sempre que aparece com uma silhueta muito magra em fotos nas redes sociais. "Isso é uma loucura. Este foi um dos meus anos mais preguiçosos e parados. As pessoas dizem que estou anoréxica, mas, se fosse o caso, eu me acharia feia. Quando posto uma foto, é porque me acho gata", afirmou.

uma #selfie de cima, dificlima, s pra tentar mostrar o #bikinimuso de cintura alta... #eutentei #foidificilenquadrar #deucimbranobrao #cadarosaprafazerafoto?

o sol veiooo

Questionada sobre seus planos para 2017, Carol, que vai protagonizar com Selton Mello a série "13 Dias Longe do Sol" e lançar ainda um filme de terror, respondeu: "Selton e eu estamos eufóricos com a nova série. Nosso último trabalho, a novela Tropicaliente (1994), foi um sucesso. A gente tinha muita química. Também vou lançar o filme de terror Aurora, com sangue, monstro, morte. É um gênero que ainda vai entrar na moda no cinema brasileiro. Dá uma onda".

Dieckmann comentou também como está o seu nível de inglês. "Fiz três meses de aulas intensas, todo dia, das 8h30 às 15 horas, mas não domino o idioma. Por eu ser atriz e famosa, fico cheia de dedos. Ser constantemente observada e avaliada me causa insegurança", explicou.