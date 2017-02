William Bonner e Maria Júlia Coutinho protagonizaram um momento divertido no "Jornal Nacional" dessa quinta-feira (23.02). A garota do tempo, testada na emissora para assumir o "Jornal Hoje" aos sábados, foi questionada por Bonner sobre o "Carnaval do Engrossa Coxa", em Ouro Preto, Minas Gerais, mencionado por ela no dia anterior.

"Você está supercarnavalesca. Você falou ontem para a Renata de um bloco que era o quê? 'Engrossa Coxa', né, Renata?", questionou o jornalista, que gerou comoção ao atualizar seu perfil no Instagram, para a colega de bancada. "Aprendi ligando para a afiliada lá, eles me contaram que é o bloco do Engrossa Coxa em Ouro Preto porque sobe muita ladeira", respondeu Maria Júlia, que tem planos de ser mãe este ano.

O ex-marido de Fátima Bernardes, então, explicou sua dúvida. "Não quero atrasar o 'Jornal Nacional', mas eu tenho que confessar que depois a Renata, quando voltou ali para a bancada, falou para mim: 'Gozado, mas se a pessoa tem que subir ladeira a coxa não ia ficar mais fina? Ela vai engrossar?' Que história é essa, Maju?", perguntou.

Simpática, Maju tentou se explicar. "Imagina! Malhando, Bonner! Engrossa sim, ué, a musculatura!", exclamou a jornalista, alvo de um ataque racista em julho de 2015. Bonner a interrompeu e sugeriu, brincando: "Estuda isso para amanhã, vamos tomar essa lição amanhã". Maju, então, indicou que iria contar com a ajuda dos telespectadores. "Alguém vai responder para a gente por e-mail, você vai ver. Algum especialista vai mandar para a gente a resposta", finalizou.