G1

Um bebê nasceu durante a apresentação de uma banda de carnaval, neste domingo (12.02, em São Vicente, no litoral de São Paulo. O bebê e a mãe continuam internados mas, de acordo com informações apuradas pelo G1, passam bem.

A Banda Chupa + Não Baba começou o desfile por volta das 13h, na Praça Primeiro de Maio. Ao som da banda, por volta das 15h, a jovem Carla Matos Santos, de 17 anos, que estava grávida, começou a sentir fortes dores. Ela foi socorrida por outros foliões e deitou no chão.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ajudou a jovem e realizou o parto na calçada da praça. Ele estava com 39 semanas de gestação. Um menino nasceu com 2.730 kg e com 48,5 cm, por volta das 15h15.

"Foi bem no centro da praça. O pai da criança pegou um guarda-sol, ela se abaixou, colocaram uma canga e foi ali. Logo chegou a polícia e o Samu. A criança chorou e a população aplaudiu. Foi emociante", conta a professora Rosangela do Nascimento, que estava no local do parto.

Conforme relato da mãe, esta é a sua segunda gestação e ela não fez pré-natal. Após o nascimento, a mulher e a criança foram levadas para a maternidade municipal, que fica no Hospital São José, em São Vicente. A mãe e o bebê passam bem mas ainda não há previsão de alta hospitalar.