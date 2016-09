Thyane Dantas, mulher de Wesley Safadão, começou a seguir Mileide Mihaile no Instagram. Para quem não entende essa novela, vamos explicar.

Mileide era casada com Wesley quando ele se apaixonou por Thyane, que era amiga de Mileide. Entenderam? Mileide é mãe do primeiro filho de

Wesley, Yudi Lima, e até então inimiga mortal de Thyane. Mas as coisas mudam. Graças a Deus. O perdão é um dom. “Selamos a paz, está tudo bem, tudo leve com a graça de Deus”, disse Thyane com exclusividade para a coluna.