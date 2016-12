A atriz Úrsula Corona não conseguiu segurar a emoção ao participar do Encontro com Fátima Bernardes desta quinta (29). Ela revelou que, durante as gravações de um documentário na floresta amazônica, teve um encontro com uma médium que descobriu um tumor em sua cabeça.

“A gente estava gravando, e a Alexandra, uma russa, viu em mim um pequeno tumor na cabeça. Fui a nove médicos. Dos nove, sete disseram que eu tinha que passar por cirurgia e fazer quimioterapia logo. Mas encontrei uma médica maravilhosa no INCA (Instituto Nacional de Câncer) que falou que meu caso não era assim. Aí eu comecei a ver que a gente acredita nas palavras e isso interfere no nosso destino”, relatou.

Emocionada, ela tranquilizou os fãs: “Estou bem, estou ótima, trabalhando, estou a mil! Estou feliz. Vejo tudo de forma positiva”, diz.

Úrsula Corona trabalhou recentemente na novela Totalmente Demais.