ator Rafael Calomeni

Rafael Calomeni processou a Rede Record na Justiça do Trabalho.

Segundo o jornal Extra, a audiência do ator aconteceu no última dia 1º e, assim como outros colegas, ele exigia vínculo empregatício.

Apesar de ter sido contratado como pessoa jurídica, o ator quer receber todos os direitos de alguém contratado como CLT.

Quem também está magoado com a emissora é Renato Modesto, de 49 anos.

O autor, que foi comunicado recentemente que não terá seu contrato renovado após entregar os últimos capítulos da trama ' A Terra Prometida', gostaria de ter escrito uma novela espírita, mas sabia que esse tema nunca seria abordado pela emissora.

"Se puder escolher, prefiro fazer agora um trabalho não bíblico. Foi muito rico para mim, gosto do resultado, mas também chega uma hora em que cansa. Gostaria de abordar outros temas. Eu tenho guardadas algumas ideias [de produções] que não cabiam na Record. Por exemplo, gosto muito da temática espírita, e na Record não cabe, mas numa outra emissora pode", revelou recentemente em entrevista ao site Notícias da TV.

Após 5 anos trabalhando na Record, Renato recebeu elogios pelo seu trabalho de Marcelo Silva e Anderson Souza, respectivamente vice-presidente artístico e diretor de teledramaturgia, além da promessa de ter seu contrato, que venceu no dia 30 de novembro, renovado.

"Legalmente está tudo certo, mas o que me deixou chateado foi que me disseram que renovariam o contrato, estavam muito satisfeitos, que eu podia ficar tranquilo. E não foi o que aconteceu. Quando terminei de entregar os capítulos, me chamaram para conversar. Eu fui esperando uma renovação, talvez até um aumento. Pensei: 'Oba, vou trocar de carro' (risos). Mas cheguei lá e disseram que não iriam renovar. Estava contando com isso, de ficar mais tempo, fazer outros trabalhos para eles", confessa.

Para justificar a dispensa do autor, a Rede Record teria dito que eles já têm duas novelas bíblicas e duas não bíblicas planejadas para os próximos anos, e isso faria com que ele ficasse na "geladeira".

"Eu tenho a impressão de que não é tanto tempo [que ficaria parado], eu voltaria a escrever daqui a um ano. Vale a pena manter um roteirista que já deu bom resultado. Se a decisão fosse minha, acharia mais sensato me manter, poderia escrever uma série, um humorístico. Achei que essa justificativa não justifica. Mas não dá para eu entender as justificativas internas, eles devem ter seus motivos", lamentou.

Após 18 anos trabalhando com contratos em emissoras de TV - ele passou 13 anos na Rede Globo - Renato diz que está se adaptando a vida de freelancer.

"É esquisito. É uma coisa nova para mim, não estou acostumado a trabalhar como freelancer. Nunca fiz isso, assusta um pouco. Como é muito recente, estou começando a falar com as pessoas, daqui a pouco talvez comece a oferecer meu trabalho. Por enquanto, estou assimilando", conta.

"Como [a demissão] me pegou de surpresa, não tinha nada programado, não tinha procurado coisa nenhuma. Agora ainda não sei direito o que vai acontecer. Mas estou otimista, acho que o mercado de audiovisual está bem, está efervescente apesar da crise. Dentro de um mercado assim, um roteirista experiente é importante, existe uma demanda. Como me enquadro nessa categoria, acho que naturalmente devem aparecer novas propostas", concluiu.