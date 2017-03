Fernando Sampaio

Fernando Sampaio protagonizou uma cena polêmica nos bastidores da nova novela da Record, "O Rico e Lázaro". O ator não gostou da reclamação de uma figurante e partiu pra cima da moça no intervalo de uma gravação.

Segundo o jornal "O Dia", tudo começou porque a mulher reclamou com o moreno sobre os erros constantes dos atores do elenco nas cenas. Ela pediu responsabilidade, já que estava muito sol na ocasião do ocorrido.

Irritado, Sampaio a atacou e precisou ser contido por um outro funcionário, responsável por segurar o guarda-sol que protege artistas do calor em externas.

Vale lembrar que este não é o primeiro ‘climão’ da trama. Recentemente, ainda de acordo com a publicação, um cavalo quebrou uma pata e um enxame de abelhas deixou vários trabalhadores machucados.