Programa ao vivo na televisão pode exibir algumas cenas inusitadas que não estavam previstas para irem ao ar. Nesta semana um novo caso ganhou destaque na imprensa mundial.

Durante o programa 'Nuestra Casa', da Bío Bío Televisión, no Chile, os telespectadores acabaram levando um susto após uma apresentadora passar mal.

Montserrat Ferrer estava se despedindo de uma convidada da atração e já mostrava sinais do mal estar, quando começou a cambalear e desmaiou.

Com a queda, a apresentadora bateu com a cabeça contra o cenário, que fez um enorme barulho deixando a colega com quem divide o programa, Noelle Rousett, assustada. Imediatamente, o programa saiu do ar e teve um longo comercial de 30 minutos, onde foi substituído por um telejornal, que deu a explicação: "O barulho foi forte, mas foi apenas um susto".

Montserrat Ferrer passa bem e explicou que não tinha se alimentado adequadamente, por isso teve o mal estar.