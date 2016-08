Reprodução

Maior ídolo da história do futebol argentino, Diego Armando Maradona se envolveu em mais uma polêmica neste fim de semana. Após passar por mais duas cirurgias plásticas no rosto, na Argentina, o ex-jogador tentou embarcar de Buenos Aires de volta para Dubai, onde mora, neste domingo, com a mulher Rocío Oliva, mas foi impedido.

De acordo com o "Mundo Deportivo", Maradona foi detido pela polícia local, suspeito de estar com um passaporte roubado. Ao ser liberado, El Pibe, é claro, se revoltou e sobrou até para Mauricio Macri, presidente da Argentina.

- Isso parece brincadeira, armação. Não vai ficar assim. É claramente manobra de um político traidor. Ainda nesta segunda, meu advogado vai à Justiça para esclarecer isso - disse Don Diego, segundo o jornal "Mundo Deportivo".