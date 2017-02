AGNEWS / Leo Franco Anitta fora do Rock In Rio

A ausência de Anitta na lista de atrações do Rock in Rio 2017 está dando o que falar. A cantora emplaca um sucesso atrás do outro, faz shows ao redor de todo o país e é considerada o principal nome da cultura pop no Brasil. Entretanto, ficou de fora do festival que já contou com Cláudia Leitte e Ivete Sangalo, confirmada novamente este ano, junto com Fergie, Maroon5 e Lady Gaga.

Há quem levante teorias sobre um suposto boicote à cantora, como o fez o colunista Leo Dias, amigo da cantora.

“Eu fico pensando: a que ponto chega o preconceito dos empresários de música deste país? Não aceitam colocar Anitta, a artista mais pop deste país, por questões ligadas à origem dela. Desprezo pela organização do Rock in Rio”, escreveu o jornalista.

Segundo o jornal “O Dia”, a explicação mais ouvida pela artista foi: “Eles não gostam de funk”.

Os muitos fãs da cantora, que esperavam vê-la no evento, também parecem não ter entendido a decisão de deixar a diva de fora.