Anitta foi criticada ao apontar erros de inglês de um hotel em Maringá no começo deste mês, quando se apresentou na cidade paranaense. E, os moradores parecem ainda não ter perdoado a cantora: durante um show da dupla Simone e Simaria, na noite da última sexta-feira (12), ela foi vaiada quando apareceu no telão.

Quando as duas irmãs baianas cantaram "Loka", música lançada em parceria com a carioca, a funkeira apareceu no vídeo exibido e, imediatamente, os maringaenses se manifestaram com assobios negativos e fazendo sinal de negativo com as mãos.