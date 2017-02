Reprodução

O “projeto amigos” está vendendo rifas para ajudar as 63 crianças e adolescentes moradoras da Casa Lar, do projeto Vida Nova, em Várzea Grande.

A rifa no valor de R$ 5 sorteará uma cesta, de R$ 150, com perfume, sabonetes e hidratantes da marca “O boticário” e ajudará na compra dos materiais escolares para as crianças.

As quatro casas lares instadas em Várzea Grande atendem crianças e adolescentes sob medida protetiva da Justiça de Mato Grosso.

De acordo com a organização do projeto, os pequenos precisam de materiais escolares e “toda ajuda é bem vinda”. Esta já é a segunda ação do grupo. No Natal, eles arrecadaram brinquedos, roupas, sapatos, e alimentos não perecíveis para a doação.

O sorteio será realizado ao vivo pelo Facebook em 22 de fevereiro. Para ajudar, basta entrar em contato pelo “Projeto Amigos” na rede social.