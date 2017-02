Arquivo Pessoal Um dos vestidos que estarão a venda no bazar

Com diversas roupas e sapatos ainda etiquetados no armário, mas que não servem mais, as amigas Thais Justi, 20 anos e Mariana Aires, 18, de Cuiabá, encontraram uma solução criativa para resolver o “problema” e ainda dar uma “maozinha” às suas finanças.

Segundo Thais, que é estudante de ciência da computação na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), as amigas se uniram, juntaram as roupas e criaram o bazar das “amigas”, que será realizado neste fim de semana, na Capital.

“Estava com as peças paradas no guarda-roupa, tentei colocar em sites de desapego, mas o retorno é muito demorado. Já o bazar é muito mais rápido e prático”, conta.

Para divulgar o projeto, a dupla criou uma conta no aplicativo instagram, mas Thais confessa que não esperava tanta procura das cuiabanas. “Não esperávamos a quantidade de roupas, achamos que seria um bazar menor, mas a procura para a compra e a venda foi muito grande”.

Com a grande procura, o bazar acontecerá neste sábado e domingo (11 e 12) e vai expor mais de 400 peças, com preços a partir R$ 5 a R$ 860, valor de um vestido de festa.

Conforme Thais, com o bazar, as mulheres terão oportunidade de adquirir peças novas e seminovas por um preço muito acessível.

“Nós estamos esperando um bom retorno. Estamos promovendo sorteio para divulgar nosso bazar nas redes sociais. São mais de 400 peças, então, não estamos com a expectativa de vender todas, mas sabemos que a venda será muito bacana, pela aceitabilidade do público que comprará peças novas com preço muito menor que as lojas”.

E a ação também terá um fundo beneficente. Thais explica que 10% da renda será revertida para a Associação de Pais e Amigos Excepcionais (APAE).

Serviço

O que: Bazar das amigas

Local: Rua Sírio Libanesa, m° 60 Edifício Atlântis, bairro Goibeiras

Horário: 14h ás 20h

Instagram: @vemprobazardasamigas